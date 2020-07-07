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نائب رئيس لجنة كورونا: نتوقع انخفاض الإصابات خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:35 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مواجهة كورونا، أن أرقام إصابات كورونا بدأت في التناقص بعد فترة من التصاعد خلال الفترة الماضية.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر ، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن معظم الحالات تعالج في المنزل في الوقت الحالي ونسب الشفاء بدأت تتضاعف والنتائج كلها ما زالت مبشرة، ويتم تحليل نسب الوفيات من حيث الأمراض المصاحبة والسن، وهل يتناسب معدل الوفاة مع المعدلات العالمية أم لا.


وواصلت:  "نحمد الله أنه بعد قرار الفتح لم تحدث انتكاسة وكانت الأمور مستقرة قبل قرار الفتح، وقرار الفتح لم يكن معيارا والمقياس الأساسى كان التزام الناس، عندما قارنا بين الدول التي فتحت والدول التي لم تفتح لم نجد فارقا، ومن المنتظر أن يقل الانخفاض في أعداد الإصابات الفترة المقبلة".
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