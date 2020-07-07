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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم الثلاثاء، 3 مباريات في افتتاحية منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز نادي تشيلسي بصعوبة على جاره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق واتفورد انتصارًا هامًا على نوريتش بهدفين مقابل هدف.

وفي أخر مباريات اليوم، خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث مباراة ارسنال وليستر سيتي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 89 نقطة

2- مانشستر سيتي 66 نقطة

3- تشيلسي 60 نقطة 

4- ليستر سيتي 59 نقطة

5- مانشستر يونايتد 55 نقطة

6- ولفرهامبتون 52 نقطة

7- آرسنال 50 نقطة
 
8- توتنهام 48 نقطة 

9- شيفيلد يونايتد 48 نقطة

10- بيرنلي 46 نقطة

11- ايفرتون 44 نقطة

12- نيوكاسل 43 نقطة

13- ساوثهمبتون 43 نقطة

14-  كريستال بالاس 42 نقطة

15- برايتون البيون 36 نقطة

16- ويست هام 31 نقطة

17- واتفورد 31 نقطة

18- أستون فيلا 27 نقطة

19- بورنموث 27 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة
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