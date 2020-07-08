في خطاب رسمي .. فيفا يلزم اتحاد الكرة بموعد عمومية اللائحة الجديدة

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يخطره بإجراء جمعية عمومية؛ لاعتماد اللائحة، قبل نهاية يوليو.





ومن المنتظر وصول خطاب من الاتحاد الدولى خلال الأيام المقبلة، يخطر اللجنة بمد عملها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر 2020، على أن تقام انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة عام واحد فقط؛ بحيث يكون مدة المجلس المنتخب من أول أكتوبر عام 2020 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وتقام انتخابات جديدة بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام المقبل، بعد التأجيل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.