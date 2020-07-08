لقاء الخميسي عن المتحرشين: بلاش تحط ضعفك النفسي والأخلاقي على شماعات ناس تانية.. شاهد

وجهت الفنانة لقاء الخميسى , عبر خاصية " ستورى " بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " دعمها للمرأة، وأدانت قضية التحرش .

وكتبت لقاء " بس بقى كفاية مواعظ ... كفاية تحشر مناخيرك فى حياة الناس , كفاية تحط ضعفك النفسى والأخلاقي على شماعات ناس تانية "





واضافت " بس بقى كفاية تعامل المرأة على أنها عورة وأنها تثير غرائز حضرتك البريئة , انت اساسا مستثار فى دماغك ولوحدك "





وانهت كلامها " التحرش مش بس باللمس .. التحرش بالنظر والفكر والكلمات "





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وعلى الجانب الآخر يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.



