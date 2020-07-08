اجعل المستشفى آخر خياراتك.. ممرضة تشرح طريقة النجاة الوحيدة من فيروس كورونا

بعد اجتياز مرحلة الذروة الأولى في معظم دول العالم، بدأ الأطباء والممرضون يرشدون المواطنين بنصائح للتعامل مع كورونا حتى لا يتفاقم الأمر ويتفشى مرة أخرى .

وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن الممرضة البالغة من العمر 32 عاما ، وتدعى سارة، أكدت أن السبيل الوحيد للنجاة من فيروس كورونا هو التشخيص السريع والعزل.





وأكدت سارة ، على فكرة العزل؛ لأنها تحمي الدائرة المحيطة بالمريض من نقل العدوى، وكذلك المتابعة مع الطبيب عبر الهاتف يوميا و شرح الأعراض والنصح بالعلاج المناسب للحالة.



