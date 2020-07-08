تفاصيل اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرقمية في باريس.. ديور تستخدم تصميمات مصغرة.. وشانيل تعتمد التطريزات المتكلفة.. وأجانوفيتش تستخدم مانيكانات بدون وجه

- في زمن كورونا.. طرق تقديم عروض الأزياء بـ أسبوع الموضة بباريس
- مجموعة شانيل تطرح أزياء للشتاء والخريف
- بطمث وجوه المانيكانات.. أزياء أجانوفيتش تعرض تصميماتها
- مجموعة أزياء ديور الفرنسية تخرج عن المألوف بتصميمات مصغرة
انطلق أسبوع الموضة أمس للأزياء الراقية في باريس بعرض فيديوهات اون لاين، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تمتد العروض حتى يوم 9 يوليو عرض مجموعة أزياء صيف وربيع 2021.
وشارك كل من Fédération de la Haute Couture et de la Mode مقاطع فيديو اون لاين من بيوت الأزياء الراقية المعتمدة على منصة مخصصة للأزياء للمشاركين في اسبوع الموضة.
وقامت كل بيوت الأزياء العالمية بعرض مقاطع الفيديو منذ أمس وفقًا لجدول زمنى تم تحديده من قبل المشرفين على أسبوع الموضة بباريس، وذلك لكي يطرح أسبوع الموضة في نفس الموعد، ولكن بشكل مختلف في نفس موعده الأعوام السابقة، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة vogue الإلكترونية.
المشاركين في أسبوع الموضة الرقمية بباريس
وتم الإشراف على عروض الأزياء من قبل Chambre Syndicale de la Haute Couture، وقام المشرفون على أسبوع الموضة بباريس بتحديد 41 مشاركا في الأسبوع الرقمي ومن أشهر العلامات التجارية المشاركة:
Chanel
Christian Dior
Jean Paul Gaultier
Maison Margiela
Schiaparelli
Givenchy
ويدوم أسبوع الموضة الرقمية بباريس على مدار ثلاثة أيام، وسيتم عرض من خلالها مجموعة أزياء صيف وربيع 2021 عبر الإنترنت، و عرض التصاميم الجديدة للجمهور أونلاين من خلال اليوتيوب وإنستجرام والفيس بوك، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل عرض أزياء شانيل
قدمت الماركة الفرنسية شانيل العالمية مجموعة أزيائها لخريف وشتاء 2020 - 2021، وذلك فى ثانى أيام أسبوع الموضة الرقمية بباريس، والذى تم تقديمها اونلاين عبر اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل للمرة الأولى فى تاريخ أسبوع الموضة بباريس.
وسيطر على مجموعة شانيل للشتاء والخريف 2020-2021 الألوان الداكنة والتطريزات المعقدة؛ حيث تكونت من 30 قطعة من مجموعة ازياءفريف وشتاء 2020/2021، وتميزت بالرغبة في إضفاء مزيد من البذخ والمجوهرات، ويرافق بعضها المجوهرات من مجموعات CHANNEL High Jewelry وهي البصمة التي تخص عالم المصمم الراحل كارل لاجرفيلد.
وتضمنت مجموعة شانيل للشتاء والخريف مجموعة من البدل الثمينة المزخرفة بالترتر والاستراس والأحجار والخرز، وكانت هناك فساتين قصيرة، وتنانير إلى جانب فساتين طويلة، وسترات ذات خصر نحيف بالكامل فوق بنطلونات من جلد الغزال الأسود بتصميمات ترجع إلى القرن التاسع عشر.
وغلب على مجموعة شانيل لـ أزياء الشتاء والخريف درجات اللون الأسود والرمادي اللامع مع بعض الخطوط باللون الوردي، بالإضافة إلى الأربطة المطلية اللمعة، والشرائط الفضية المقلمة.
وقالت فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية لشركة شانيل عن المجموعة: "كنت أفكر في خروج أميرة من القصر عند الفجر بفستان من التفتا وشعر كبير وريش والكثير من المجوهرات. فهذه المجموعة مستوحاة من كارل لاجرفيلد، المصمم الأول للعلامة، أكثر من غابرييل شانيل الشهيرة بـ كوكو شانيل مؤسسة الماركة".
وأضافت فيرجيني فيارد : "أحب العمل على هذا النحو، والسير في الاتجاه المعاكس كما فعلت في المرة السابقة. أردت التعقيد والرقي في آن واحد"، وفقا لما صرحت به لـ مجلة "RUNWAY MAGAZINE" .
تفاصيل ازياء أجانوفيتش
قدمت مجموعة ازياء أجانوفيتش AGANOVICH لشتاء وخريف 2020/2021 أمس في فعاليات أسبوع الموضة الرقمية بباريس بطرق إبداعية مبتكرة، ومختلفة عن عن باقي دور الأزياء، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقام الثنائي نانا أجانوفيتش وبروك تايلور المشرفون على مجموعة ازياء أجانوفيتش بعرض تصميماتها في الفيديو الذين قاموا بعرضه على الإنترنت باستخدام مانيكانات بدون وجه.
ولم يشعر الثنائي بالرضا عن تقديم تصميماتهم بهذه الطريقة لكنهما لم يكونا راضيين عن النتيجه. وأوضح تيلور السبب: "لم أشعر بالأصالة"، وفقا لما صرح على مجلة wwb.
وتسبب العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في الدنمارك في إغلاق استوديو باريس، حيث انه كان وقت سيء بالنسبة لكل من نانا أجانوفيتش وبروك تايلور، اللذان أصبحا غير قادرين على عرض مجموعة أزيائهم في أسبوع الموضة في باريس .
واعتمدت مجموعة ازياء أجانوفيتش على ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وقاموا بحجب وجه العارضات قناع باللون الأبيض ليغطي ملامحهم بالكامل.
تفاصيل عرض أزياء ديور
قدمت أزياء ديور الفرنسية مجموعتها لـ خريف وشتاء 2020-2021 بطريقة مبتكرة عبر حسابها الرسمي على تويتر خلال مشاركتها فيأسبوع الموضة الرقمي بباريس، وذلك لعدم قدرتها على المشاركة بشكل فعلى بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدمت مجموعة الأزياء الفرنسية ديور فيلم قصير من داخل ورشة عمل ديور، وعرضت فيها ازيائها، وكأنها جزء من أسطورة خيالية؛ حيث تضمن نماذج مصغرة من مجموعتها على مانيكانات تشبه عرائس كرتونية صغيرة.
وتحاكي مجموعة أزياء ديور شتاء وخريف 2020- 2021 التصميمات للفساتين الكبيرة التي قاموا بصناعتها، حيث تلائم الفساتين الصغيرة البلاستيكية الخاصة بالأطفال نفس تصميم وتفاصيل القطع الكبيرة.
وظهر في الفيديو كواليس لمصممي الأزياء العاملين على مجموعة ازياء ديور؛ حيث عكس طرق العناية والاهتمام التي يوليها العاملين على القطع وانهماك الطاقم في العمل على التصميمات ببراعة ودقة شديدة أثناء تنفيذها يدويا بشكل كامل، وذلك بقيادة المصممة ماريا جرازيا، وفقا لما نشر في وكالة رويترز.
وتنوعت تصميمات وألوان قطع مجموعة أزياء ديور لشتاء وخريف 2020-2021 بشكل واسع؛ حيث تضمنت قطعًا داكنة بالأسود والأزرق الداكن مزينة بخطوط ذهبية وألوان زاهية أخرى، كما بدا اللون الذهبى واضحًا بشدة فى أغلب التصميمات.
كما تضمنت مجموعة أزياء ديور لشتاء وخريف 2020-2021 فستانًا مبهرًا من الريش باللون الرمادى بالإضافة إلى فستان زفاف رقيق من الدانتيل، فيما احتوت أيضا على فستان زفاف من التول، وقاموا بالتطريز عليه بعض الحروف باللغة الفرنسية بالخيوط الصوف السوداء.