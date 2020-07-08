تفاصيل اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرقمية في باريس.. ديور تستخدم تصميمات مصغرة.. وشانيل تعتمد التطريزات المتكلفة.. وأجانوفيتش تستخدم مانيكانات بدون وجه

وقامت كل بيوت الأزياء العالمية بعرض مقاطع الفيديو منذ أمس وفقًا لجدول زمنى تم تحديده من قبل المشرفين على

، وذلك لكي يطرح أسبوع الموضة في نفس الموعد، ولكن بشكل مختلف في نفس موعده الأعوام السابقة، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة

vogue الإلكترونية.