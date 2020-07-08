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بالترتر والاستراس.. شاهد | مجموعة أزياء شانيل في أسبوع الموضة الرقمي بباريس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:01 ص
أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس
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آية التيجي
قدمت الماركة الفرنسية شانيل العالمية مجموعة أزيائها لخريف وشتاء 2020 - 2021، وذلك فى ثانى أيام أسبوع الموضة الرقمية بباريس، والذى تم تقديمها اونلاين عبر اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل للمرة الأولى فى تاريخ أسبوع الموضة بباريس.


وسيطر على مجموعة شانيل للشتاء والخريف 2020-2021 الألوان الداكنة والتطريزات المعقدة؛ حيث تكونت من 30 قطعة من مجموعة ازياء خريف وشتاء 2020/2021، وتميزت بالرغبة في إضفاء مزيد من البذخ والمجوهرات، ويرافق بعضها المجوهرات من مجموعات CHANNEL High Jewelry وهي البصمة التي تخص عالم المصمم الراحل كارل لاجرفيلد. 


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وتضمنت مجموعة شانيل للشتاء والخريف مجموعة من البدل الثمينة المزخرفة بالترتر والاستراس والأحجار والخرز، وكانت هناك فساتين قصيرة، وتنانير إلى جانب فساتين طويلة، وسترات ذات خصر نحيف بالكامل فوق بنطلونات من جلد الغزال الأسود بتصميمات ترجع إلى القرن التاسع عشر.


وغلب على مجموعة شانيل  لـ أزياء الشتاء والخريف درجات اللون الأسود والرمادي اللامع مع بعض الخطوط باللون الوردي، بالإضافة إلى الأربطة المطلية اللمعة، والشرائط الفضية المقلمة.


وقالت فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية لشركة شانيل عن المجموعة: "كنت أفكر في خروج أميرة من القصر عند الفجر بفستان من التفتا وشعر كبير وريش والكثير من المجوهرات. فهذه المجموعة مستوحاة من كارل لاجرفيلد، المصمم الأول للعلامة، أكثر من غابرييل شانيل الشهيرة بـ كوكو شانيل مؤسسة الماركة".


وأضافت فيرجيني فيارد : "أحب العمل على هذا النحو، والسير في الاتجاه المعاكس كما فعلت في المرة السابقة. أردت التعقيد والرقي في آن واحد"، وفقا لما صرحت به لـ مجلة "RUNWAY MAGAZINE" .
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس أسبوع الموضة في باريس
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