وداعًا كارل ليجرفيلد.. عارضات أزياء شانيل يبكون في ختام أسبوع الموضة بباريس

في آخر فعاليات أسبوع الموضة بباريس أمس، فاجأت عارضات أزياء دار شانيل، الحضور، بالبكاء أثناء العرض، بسبب عرضهن لتصميمات كانت آخر ما قدمه مصمم الأزياء العالمي كارل ليجرفيلد الذي توفي منذ أيام، فبمجرد ارتداء العارضات تلك الأزياء التي صممها، ودخلن على المنصة، أصابتهن حالة من البكاء لتذكرهن كارل ليجرفيلد.



وبعد دخول عارضات أزياء دار شانيل بتصميمات ليجرفيلد، وقفا لحضور دقيقة حداد على روحه في آخر يوم من فعاليات أسبوع الموضة بباريس.



ويعد ذلك أول عرض أزياء تنظمه شانيل بعد وفاة كارل ليجرفيلد، حيث تم تنظيم ذلك العرض بأسلوب خاص وسط الطبيعة والجبال المغطاة بالثلوج تتوسطها منازل خشبية بسيطة تحاكي دور أزياء شانيل.