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فن

الله يرحمك يا حبيبتي.. صورة نادرة لـ هاني رمزي بصحبة رجاء الجداوي.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان هانى رمزى , عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة نادرة له بصحبة الفنانة رجاء الجداوى في حياتها. 

وكتب معلقا على الصورة " الله يرحمك يا حبيبتى ذكريات معاكى كتيرة وكلها حلوة هتوحشينى جدا #رجاء_الجداوي "

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.


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