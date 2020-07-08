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فن

اوعوا تخافوا وخدوا حقكم.. كندة علوش تطالب الفتيات بالتصدي للمتحرشين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعربت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بالتفاعل وتصدى الفتيات لظاهرة التحرش عبر هاشتاج "افضحوا المتحرشين"، وطالبت الفتيات بعدم الخوف وضرورة المطالبة بحقوقها، حيث لا مجال لتبرير تلك الجريمة.

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع "تويتر": "افضحوا المتحرشين اليوم وبكرة وفي كل حين هاشتاج رائع لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش.. سعيدة جدًا بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش، ويا رب الحملة دي تعمل فرق وترجع، ولو شوي من الحق المعنوي للبنات اللي اتعرضوا للتحرش او الاعتداء اوعي تخافي، وخدي حقك".

من جانب آخر، كانت النجمة كنده علوش قد شاركت متابعيها وجمهورها بأول صورة لها بعد قضائها فترة أربعة أشهر ونصف الشهر داخل منزلها تنفيذًا لإجراءات العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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