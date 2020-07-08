AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه الـ 16.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
احتفل احمد حسام ميدو , لاعب الزمالك والمنتخب القومي السابق بعيد ميلاد ابنه "على"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، بنشر صورة له . 
وعلق "ميدو" على الصورة " كل سنة وانت طيب ... 16 بحبك " .

وقد كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.

اقرأ أيضا :

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة جدًا، وخاض تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا، وعاد للمقاولون العرب وقدم مستويات طيبة جدًا معه، وكان يضع قدمه مع المنتخب قبل الإصابة. 

وأضاف: "مبروك للأهلاوية انضمام لاعب أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الأهلي، طاهر مثقف بشكل كبير جدًا، وهذا أصبح عنصرا هاما جدًا في التعاقد مع أي لاعب، جمعني به أكثر من لقاء، وشممت فيه رائحة اللاعب صاحب العقلية المتزنة، وهو يمتلك شخصية جيدة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. ميدو يكشف عن سر شراء جنش من ماله الخاص وقت إفلاس الزمالك.. شاهد

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

ميدو يتغنى في عمرو الجنايني: نسي أنه زملكاوي منذ بداية عمله بالجبلاية

ترشيحاتنا

مخالفات لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يكشف عنها

بداية القطيعة.. خلافات شديدة بين الأمير ويليام وشقيقه هاري أدت لانقسامهما

تقارير صينية تكشف عن مرض جديد ينتقل من خلال الحشرات

كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية تنصح بأمرين

انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

AdvertisementS

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

أحمد شوبير يعلن شفاء جميع المصابين بـ فيروس كورونا في نادي طنطا

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

حمزة المثلوثي يحضر غداََ للقاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

في أول ظهور له بعد شفاء نجلته من كورونا .. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني

صفقة مهمة جدًا للأهلي .. ميدو: طاهر محمد طاهر سيصبح واحدا من أهم اللاعبين في القلعة الحمراء

جلسة بين صالح جمعة وفايلر تحسم مصير اللاعب مع الأهلي.. فيديو

سنعتمد عليه بشكل كبير في الدوري.. علاء عبد الغني: طاهر محمد لاعب أندية قمة.. فيديو

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على يوفنتوس

أخبار النادي الأهلي .. تجديد تعاقد الشناوي لمدة 5 مواسم .. تفاصيل صفقة طاهر محمد طاهر.. ملفات شائكة تواجه فايلر

عمرو الجنايني: برزنتيشن تعود لرعاية الدوري المصري بشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف