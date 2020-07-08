أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه الـ 16.. شاهد

وعلق "ميدو" على الصورة " كل سنة وانت طيب ... 16 بحبك " .

وقد كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.





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وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة جدًا، وخاض تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا، وعاد للمقاولون العرب وقدم مستويات طيبة جدًا معه، وكان يضع قدمه مع المنتخب قبل الإصابة.





وأضاف: "مبروك للأهلاوية انضمام لاعب أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الأهلي، طاهر مثقف بشكل كبير جدًا، وهذا أصبح عنصرا هاما جدًا في التعاقد مع أي لاعب، جمعني به أكثر من لقاء، وشممت فيه رائحة اللاعب صاحب العقلية المتزنة، وهو يمتلك شخصية جيدة.