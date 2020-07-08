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رياضة

الجنايني: لا أرغب في تمديد رئاستي للجنة الخماسية.. ولم أتخيل هذا المنصب

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، عدم رغبته في تمديد فترة رئاسته للجنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "كنت أعلم أنني سأتعرض للهجوم والانتقاد، ولكني لا أشغل بالي".

وأضاف: "ولم أطمع في شىء، وليس من طموحي الاستمرار في اتحاد الكرة، حتى آخر وقت لي لن أفعل سوى الصواب".

وواصل: "لم يكن يخطر في بالي أن أكون رئيسًا لاتحاد الكرة، ولا أتمنى تمديد فترتي وأريد الرحيل، لأنها مهمة متعبة".

وتابع: "لم أدخل اتحاد الكرة من أجل وضع صورتي في سجل الرؤساء، ولكن لأخذ قرارات أحيانًا تسبب الحزن للبعض، ولكنها صحيحة".
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