في عدد مصابين كبير.. أحمد حسام ميدو ينفعل على سكان الجونة بسبب فيروس كورونا

أبدى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب القومي السابق، استيائه، من عدم التزام الملاك في الجونة بالتعليمات الوقائية التي تصدرها إدارة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر تويتر "‏صباح الخير.. للأسف الناس اللي جات الجونه أسبوع العيد، معظمها كان غير مسؤول، وكانوا بيعملوا حفلات بشكل مستمر، وبيعزموا أعداد كبيرة جدا، ده غير الأعداد الكبيرة جدا اللي كانت بتطلع البحر على مركب واحده، ضاربين بالقوانين عرض الحائط، والأخبار المؤكدة من الناس اللي أعرفها إن في عدد مصابين كبير".

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واضاف ميدو قائلا" ‏إدارة الجونة أرسلت ايميلات للملاك بضرورة عدم تأجير المنازل فترة قصيرة المدى مع ضرورة الالتزام بالأقارب من الدرجة الأولى فقط عند الخروج بالمراكب من المارينا ولكن للأسف الناس كلها- رغم مستوى تعليمهم المتميز-؛ الا ان عندهم حالة استهتار كبيرة جدا أدت لارتفاع عدد حالات المصابين".

وتابع ميدو" ‏اكتر ناس ملتزمة هما الناس اللي شغاله في الجونه سواء عمال وموظفين او أفراد امن او المراكبية كلهم لابسين الكمامات وبيحافظوا على التعليمات وبينفذوها من نفسهم".

