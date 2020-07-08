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فن

بصورة من مسلسل سارة.. انتصار بصحبة رجاء الجداوى وحنان ترك.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة انتصار , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة من مسلسل سارة بصحبة الفنانة رجاء الجداوى , والفنانة حنان ترك . 

وكتبت انتصار معلقة على الصورة " الله يرحمها ... الفنانة رجاء الجداوى من مسلسل سارة " 

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يذكر أن أحدث أعمال الفنانة انتصار المسرحية، كانت "يعيش أهل بلدي" من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي، وكانت تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلى التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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