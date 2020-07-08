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أخبار العالم

ترامب ومغتصب القاصرات.. فوكس نيوز تعتذر عن حذفها الرئيس الأمريكي من صورة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:32 ص
الصورة الكاملة لترامب
الصورة الكاملة لترامب وابستين وماكسويل وميلانيا
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قسم الخارجي
اتهامات جديدة طالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بسبب صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال المتهم باغتصاب القاصرات والاتجار بالجنس جيفري ابستين، خاصة أنها توصف بالقناة المفضلة للرئيس الأمريكي.

اعتذرت "فوكس نيوز" بسبب ما قالت إنه "خطأ" غير مقصود بعد قطع صورة ترامب، من صورة لجيفري ابستين وجيسلين ماكسويل المتهمين باستغلال القاصرات جنسيا.

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وأظهرت الصورة التي عرضتها القناة الأمريكية، ابستين وماكسويل وميلانيا ترامب، لكنه تم اقتطاع الرئيس نفسه من الصورة.

وتعود الصورة لعام 2000، أي قبل أن تتزوج ميلانيا من الرئيس الأمريكي، بينا قال متحدث باسم شبكة "فوكس نيوز" إن ترامب أزيل عن طريق الخطأ من الصورة.

وقال المتحدث باسم القناة "نأسف للخطأ"، بينما رأى منتقدون أن الشبكة المفضلة للرئيس الأمريكي تعمدت إزالة صورته؛ لعدم الربط بينه وبين ابستين.

وانتحر الملياردير الأمريكي ابستين في زنزانة بمانهاتن، في أغسطس الماضي، حيث كان محتجزا بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

كما وجهت السلطات في نيويورك، تهما لسيدة الأعمال البريطانية جيلين ماكسويل، والتي كانت في الصورة، بمساعدة ابستين في استدراج الضحايا القصر لاستغلالهم جنسيا.
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