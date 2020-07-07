ترامب ينسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بالولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية رسميا بحسب ما ذكره السيناتور بوب مينديز.





وقال مينيديز عبر تويتر إن مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" تلقى إخطارا رسميا بأن الرئيس ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسط تفشي وباء فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19".





وهاجم مينديرز ترامب قائلا:"إن وصف استجابة ترامب لوباء كورونا بالفوضوية والمتناقضة لا يوفيها حقها (من التوبيخ). هذه الاستجابة تحمي حياة الأمريكيين أو مصالحهم، بل تتركهم مرضى وحدهم".





ووفقًا لقرار الكونجرس عند الانضمام إلى المنظمة في عام 1948، يمكن للولايات المتحدة الخروج من منظمة الصحة العالمية في إشعار مدته عام واحد بشرط أن يتم الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل للسنة المالية الحالية.





وفي مارس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقطع كل علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى ما وصفه بالتعامل الضعيف الذي تقوم به هيئة الرقابة الصحية الدولية مع وباء كورونا واتفاقها المزعوم مع الصين لتضليل العالم بشأن انتشار الفيروس.



