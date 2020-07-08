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أخبار العالم

ترامب: انخفاض معدل وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 10 أضعاف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تغريدة مقتضبة على تويتر، انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى عشرة أضعاف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس والأمم المتحدة رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق عاما على الأقل، وفقًا لتقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.

فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ3 ملايين، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".
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