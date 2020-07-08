ترامب: انخفاض معدل وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 10 أضعاف

دونالد ترامب ، في تغريدة مقتضبة على تويتر، انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى عشرة أضعاف. أكد الرئيس الأمريكيفي تغريدة مقتضبة على تويتر، انخفاض معدل الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى عشرة أضعاف.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس والأمم المتحدة رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق عاما على الأقل، وفقًا لتقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية.





وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.



