أيمن دجيش عميد الحكام يطالب باستبعاد بكارى جاساما من مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

ويلتقى فريق النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





ولفت إلى أن تواجد صافرة بكارى جاساما فى أى مباراة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سوف تخلق نوعا من التوتر والعصبية، كما حدث في إدارة مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة والذي تم خلالها إلغاء المباراة.



شدد على أن بكارى جاساما لا يلاقى قبولا لدى الأندية المغربية وكذلك النادي الأهلي كما يخشى أن يتأثر الحكم الجامبي حال اختياره لإدارة لقاء الزمالك والرجاء المغربي أيضا.

وقال عميد الحكام، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "يتعين على الكاف عدم إسناد أي مباراة فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمباراة النهائية إلى بكارى جاساما سواء فى مباراة الأهلي والوداد أو الزمالك والرجاء فى البطولة القارية.