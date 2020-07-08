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أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع وسط تقديرات بزيادة المخزون الأمريكي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، مما جدد المخاوف بشأن استمرار تخمة المعروض من الخام في الأسواق، في حين لا يزال يشكل استمرار تفشي فيروس كورونا ضغطا على معدلات الطلب.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.3% إلى 42.97 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.3% عند 40.48 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.048 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو.
ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.
وبالرغم من عودة النشاط الاقتصادي و استئناف حركة الطيران بكثير من دول العالم، لا تزال هناك مخاوف من أن يعيق استمرار تفشي كورونا بالولايات المتحدة والهند والبرازيل، مسيرة تعافي الطلب على الخام بحيث تستغرق وقتا أطول مما اعتقد سلفا حتى تعود لمستويات ما قبل اندلاع انتشار جائحة فيروس كورونا.

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