إبراهيموفيتش: أنا رئيس ومدرب ولاعب.. ولو انضممت لميلان في أول الموسم لنافسنا على الدوري

أكد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، نجم نادي ميلان ان فريقه كان سينافس علي الدورى الايطالي إذا انضم لهم منذ بداية الموسم وذلك بعد تحقيق فوز كبير علي منافسه يوفنتوس أمس ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى .
وأكل ابراهيموفيتش تصريحاته : انا كبير في السن ولا احد يستطيع انكار ذلك لكن العمر بالنسبة لي مجرد رقم انا أعمل بشكل جيد واحاول تحقيق الفوز في كل مباراة اخوضها .
وبسؤاله عن رغبته في ان يكون مدربا في المستقبل بعد إعطاءه التعليمات لزملاءه في ميلان : انا مدرب ولاعب ورئيس الامر الوحيد السئ هنا اننى اتقاضي راتب لاعب فقط وإذا انضممت للفريق مبكرا بالتأكيد كنا سنحقق اللقب ,
وأردف : لا أعلم ان كانت الجماهير حاضرة في لقائي الاخير مع ميلان ام لا وقد يحدق لما لا ؟ عليكم قراءة ما بين السطور ، المباراة كانت ستكون رائعه لو كان سان سيرو ممتلئ بالجماهير .
وتابع حاليا استمتع باللعب مع ميلان مثلما فعلت في امريكا لياقتي البدنية قليلة لكنني لا افكر في فعل الاشياء التى كنت افعلها عندما كان عمرى 20 عاما وانا هنا حاليا لمساعدة الفريق .
وكان فريق ميلان حقق الفوز علي منافسه يوفنتوس بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الايطالى