إبراهيموفيتش: أنا رئيس ومدرب ولاعب.. ولو انضممت لميلان في أول الموسم لنافسنا على الدوري

وأردف : لا أعلم ان كانت الجماهير حاضرة في لقائي الاخير مع ميلان ام لا وقد يحدق لما لا ؟ عليكم قراءة ما بين السطور ، المباراة كانت ستكون رائعه لو كان سان سيرو ممتلئ بالجماهير .

وتابع حاليا استمتع باللعب مع ميلان مثلما فعلت في امريكا لياقتي البدنية قليلة لكنني لا افكر في فعل الاشياء التى كنت افعلها عندما كان عمرى 20 عاما وانا هنا حاليا لمساعدة الفريق .





وكان فريق ميلان حقق الفوز علي منافسه يوفنتوس بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الايطالى