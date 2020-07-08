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أخبار العالم

تعرف على مرشح السعودية لـ الإلسكو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:05 م
المنظمة العربية للتربية
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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محمود نوفل
وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي ترشيح هاني بن مقبل المقبل ليكون ممثلا للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو). 

ونرصد خلال السطور القليلة القادمة بعض من المعلومات التي تخص المرشح السعودي الجديد لمنظمة إلسكو. 

تخرج المقبل من  كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر. 

كما حصل المقبل علي  درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

ويتمتع المقبل بخبرة تزيد على 17 عامًا في جهات مختلفة خلال فترة عمله. 

و عمل المقبل مديرًا تنفيذيًا لمركز الملك سلمان للشباب خلال الفترة مابين عامي (2014- 2017)، ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز. 

كما عمل مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية " مسك الخيرية"، وعضوًا في عدة مجالس ضمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام.

 كما تقلد ايضا منصب مديرًا عامًا للاتصال في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وعمل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، حيث كان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وحصل  المقبل على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الإستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

كما يشغل عضوية في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنسريفيو العربية منذ مايو 2017. 

كما تم اختياره  لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010.
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