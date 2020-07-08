محافظ قنا يتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفى نقادة المركزى





تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفي نقادة المركزي بطوخ لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العاملين بالمستشفى والمترددين عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.



وتفقد محافظ قنا، أقسام" الاستقبال - المعمل - بنك الدم - العمليات - الحضانات - غرف المرضى".

و استفسر خلالها من المرضى والمترددين على المستشفى عن مدى رضاهم بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

و شدد محافظ قنا، على حسن استقبال المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية المتاحة بالمستشفى لهم.



وأكد الداودى، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة و تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين من خلال تطوير المنشآت الطبية ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.





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