سعيد عامر: البعد عن الدين وتعاليم الإسلام السبب الأول للتحرش "فيديو"

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن التحرش إخلال بأمن الناس في تجمعاتهم، مشيرا إلى أن الإسلام بيّن أن الإنسان حينما يسير في طريق لابد أن يأمن على نفسه وماله وعرضه.





وأضاف "عامر"، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن التحرش إما أن يكون بإشارة أو لفظ قبيح أو فعل محرم، وكل هذه الصور حرمها الإسلام ومنعها، فالنبي وضع القاعدة في الحديث الشريف "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".









وأشار إلى أنه لابد من الالتزام بتعاليم الإسلام السمحة من الرجال والنساء، وهذا الالتزام يدفعنا إلى حب الخير للغير، فمن علامات المؤمن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.





وأكد أن ظاهرة التحرش سببها في البداية، البعد عن الدين وتعاليم الإسلام، فلا يجوز للرجل أن يتجاوز في حق امرأة تسير في طريقها.



