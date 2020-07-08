مدير اعمال سعد سمير يكشف كواليس تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي

أنهت إدارة الأهلي إجراءات تجديد تعاقد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع أسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.





وكانت إدارة الأهلي قد قامت برفع سعد الدين سمير اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب إصابته وإجراءه جراحة في وتر أكيلس وتم قيد محمود عبدالمنعم كهربا بديلًا له الذي تم التعاقد معه وقتها مما تسبب أن يكون سعد سمير لاعبًا حرًا.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أمس تجديد تعاقد سعد سمير لتعاقده ، وقال أن تجديد العقد يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن سعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منه لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.





فيما كشف حازم الحديدي مدير أعمال سعد سمير أن اللاعب قدم نموذجًا جديدًا للمثل والقدوة والإخلاص لناديه خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي ، وقال أن سعد سمير منذ بداية الحديث معه من قبل مسئولي الأهلي لم يساوم او يزايد علي حبه لناديه وكان متعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ، ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط .



