AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدير اعمال سعد سمير يكشف كواليس تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي إجراءات تجديد تعاقد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع أسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.

وكانت إدارة الأهلي قد قامت برفع سعد الدين سمير اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب إصابته وإجراءه جراحة في وتر أكيلس وتم قيد محمود عبدالمنعم كهربا بديلًا له الذي تم التعاقد معه وقتها مما تسبب أن يكون سعد سمير لاعبًا حرًا.
 
وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أمس تجديد تعاقد سعد سمير لتعاقده ، وقال أن تجديد العقد يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .
وأضاف أن سعد لم يستغرق وقت وكانت هناك إستجابة سريعة وتقدير منه  لرغبة النادي فى استمرارهما أطول فترة ممكنة.

فيما كشف حازم الحديدي مدير أعمال سعد سمير أن اللاعب قدم نموذجًا جديدًا للمثل والقدوة والإخلاص لناديه خاصة أنه لم يكن مقيدًا فى قائمة الفريق لظروف الإصابة التى لحقت به ولكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأى شئ سلبي ، وقال أن سعد سمير منذ بداية الحديث معه من قبل مسئولي الأهلي لم يساوم او يزايد علي حبه لناديه وكان متعاونًا لأقصى درجة ممكنة والأتفاق علي بنود عقده لم يستغرق دقائق معدودة ، ورحب بالعرض المقدم من النادي دون شروط . 

واضاف أن سعد سمير من ابناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، ووجه الحديدي الشكر لتامر النحاس وكيل اللاعب علي ما قام به مع سعد سمير ودعمه للاعب المتواصل ولم يتخلي عنه نهائيًا في جميع الاوقات، فيما اشاد سعد سمير بمحمود الخطيب رئيس النادي لدعمه المعنوي الفترة الماضية ولمجلس ادارة النادي وجماهيره الذين يكونو دائما السند والداعم للاعبي النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي.. سعد سمير حر ويحق له التوقيع لأي ناد

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين.. ولا توجد أزمة في تعاقده مع النادي

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

الأهلي يجدد تعاقد سعيد سمير لـ أربعة مواسم

أخبار الأهلي| رمضان صبحي يتحدث عن مسيرته.. تجديد تعاقد سعد سمير.. واحتفالية بذكرى لقب نادي القرن

ترشيحاتنا

ميريت عمر الحريري: والدي رفض مساعدتي في التمثيل وهذه وصيته لي

روسيا: عرضنا على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية بشأن سد النهضة

بـ قميص مشجر.. شمس الكويتية تبرز جمالها بإطلالة بسيطة

بسبب فستان صديقتها.. عروس تقع في موقف محرج

بعد وفاة والدتهما بكورونا..خروج أول توأم من مستشفى عزل إسنا

حكم من ظن أنه نسى ركعة بعد ختام الصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سيارة JAC الصينية تخطف الأنظار وتنافس الشركات العالمية

فى عيد زواجهما الـ 13.. صور تكشف جمال سيرين عبد النور برفقة زوجها

بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور