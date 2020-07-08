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فن

بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:59 م
ارنولد شوارزينجر
ارنولد شوارزينجر
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي أرنولد شوارزينجر أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات في شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.


وظهر آرنولد شوارزينجر في الصور بدون كمامة، رغم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.


يشار إلى أن كاثرين، ابنة آرنولد شوارزينجر، تزوّجت من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وكان الثنائي الشهير أرادا إقامة حفل زفاف خاص يحضره فقط الأشخاص المقربون لهما بعيدًا عن الضجيج، بعد علاقة استمرت قرابة عام.
بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور
بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور
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