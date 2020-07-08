بدون كمامة.. آرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات.. صور



التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي أرنولد شوارزينجر أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات في شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.









وظهر آرنولد شوارزينجر في الصور بدون كمامة، رغم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.









يشار إلى أن كاثرين، ابنة آرنولد شوارزينجر، تزوّجت من الممثل الأمريكي كريس برات في حفل زفاف بسيط وسري بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.







