بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها





وظهرت إيمى طلعت زكريا ، ببنطال انيق باللون الأسود، ومرتديه معه توب باللون الأسود، وفوقه جاكيت جذاب باللون البيج لإكمال ظهورها الجذاب.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمى طلعت زكريا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.









كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت كاب على شعرها ليبرز جمال إطلالتها الكاجوال.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسورة لليد.



