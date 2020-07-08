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مرأة

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:05 م
ايمى زكريا
ايمى زكريا
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نهى هجرس
نشرت إيمى طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.


وظهرت إيمى طلعت زكريا، ببنطال انيق باللون الأسود، ومرتديه معه توب باللون الأسود، وفوقه جاكيت جذاب باللون البيج لإكمال ظهورها الجذاب.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمى طلعت زكريا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.


كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت كاب على شعرها ليبرز جمال إطلالتها الكاجوال.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسورة لليد.

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