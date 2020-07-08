AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخيرًا استسلم.. جونيور اجاي يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:12 م
اجاى
اجاى
Advertisements
عبدالله هشام
اجري النيجيري جونيور اجاي لاعب النادي الاهلي المسحة الثالثة للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري بعد توقف دام أكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار الجائحة العالمية.

وظهر اجاي خلال مقطع فيديو وهو خائف من اجراء الفحوصات الطبية ضمن بروتوكول المسحة للكشف عن فيروس كورونا واخذ وقتا طويلا عن باقي زملائه حتي استسلم ووافق على اجرائها .

كان الاتحاد المصري لكرة قرر انطلاق الدورى يوم 6 اغسطس بعد إجراء اللاعبين والطاقم الفني والاداري ثلاث مسحات للإطمئنان عليهم قبل استئناف المسابقة .

وتوقفت مسابقة الدورى المصري علي خلفية انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي مثلما توقفت جميع الدوريات الاوروبية والافريقية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

اللائحة تهدد وادي دجلة ونادي مصر حال الانسحاب من الدوري

بعد إصابة 11 لاعبا.. هل تستعين الجبلاية بالتجربة الإنجليزية لإنقاذ الموسم؟

حالة إيجابية واحدة.. الاتحاد وسموحة يجريان مسحة كورونا الثانية استعدادا للدوري.. صور

الهلال السعودي يعلن عودته إلى التدريبات غدا لاستئناف مسابقة الدوري

لاعبو الاسماعيلي يجرون المسحة الطبية الثانية.. الاثنين

ترشيحاتنا

بعد ضم طاهر محمد طاهر..أمير توفيق ثعلب صفقات الأهلي الجديد

إزالة برج سكنى فى إيتاى البارود وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية

شوبير: صفقتان سوبر في الطريق إلى الأهلي.. وقيمة انتقال طاهر غير مبالغ فيها

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

هيثم فاروق منتقدا الجنايني: أي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر بدون صلاح عبث

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاجوال.. إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات برفقة والدها

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020.. اليابان تتصدر وتراجع أمريكي ملحوظ