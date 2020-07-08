أخيرًا استسلم.. جونيور اجاي يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا.. فيديو

اجري النيجيري جونيور اجاي لاعب النادي الاهلي المسحة الثالثة للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري بعد توقف دام أكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار الجائحة العالمية.







وظهر اجاي خلال مقطع فيديو وهو خائف من اجراء الفحوصات الطبية ضمن بروتوكول المسحة للكشف عن فيروس كورونا واخذ وقتا طويلا عن باقي زملائه حتي استسلم ووافق على اجرائها .







كان الاتحاد المصري لكرة قرر انطلاق الدورى يوم 6 اغسطس بعد إجراء اللاعبين والطاقم الفني والاداري ثلاث مسحات للإطمئنان عليهم قبل استئناف المسابقة .







وتوقفت مسابقة الدورى المصري علي خلفية انتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي مثلما توقفت جميع الدوريات الاوروبية والافريقية .

