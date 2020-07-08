منهم أحمد جمال ومحمد علي رزق.. فنانون نعوا والدة محمد علاء

أعلن الفنان محمد علاء عن وفاة والدته بعد إجرائها عملية قلب مفتوح، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . إنستجرام





وكتب محمد علاء " توفى الى رحمة الله امي .. إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال علي الهاتف".





وحرص عدد من الفنانين على نعى والدة الفنان محمد علاء وتعزيته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





المخرج اشرف حمدي كتب":إنتقلت إلى رحمة الله والدة صديقي و أخويا محمد علاء جامايكا ... اصلا و ليس أموا الرجاء قراءة الفاتحة على روحها و الدعاء لها .... إنا لله و إنا اليه راجعون".





وكتب الفنان محمد على رزق":لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله شد حيلك ربنا يصبر قلبك و يرحمها برحمته".





وعلقت راندا عبد السلام":لا اله الا الله ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبر قلبك وقلوب كل حبايبها يارب اللهمّ اّنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها اللهمّ أنزلها منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزلها منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقًا اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار امين يارب العالمين".





وكتب الفنان مدحت تيخا":لا إله إلا الله الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه يارب العالمين وربنا يصبرك يا حبيبي".



