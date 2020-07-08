بعد شنق طفل المطرية.. خبير أمن معلومات يحذر من تيك توك والسوشيال ميديا

قال المهندس وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات، إن برامج السوشيال ميديا والتيك توك تتجسس على معلومات المستخدم، لافتًا إلى أن الرواد ينساقون وراء التحديات والتجارب على السوشيال ميديا واخرها طفل المطرية الذى توفى بعدما شنق نفسه على التيك توك.









وأضاف عبد المقصود في مداخلة هاتفية لبرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يجب على الطفل استخدام التواصل الاجتماعي بحد أقصى 4 ساعات يوميًا، والا يصبح مدمن انترنت، مشيرًا إلى أن زيادة استخدام التكنولوجيا تصيب الأطفال بجفاف العين.









وتابع أن هناك عددا كبيرا من التطبيقات تتجسس على الهواتف المحمولة، ويتم اكتشافها تدريجيًا، موضحا أن هناك تطبيقات عند تحميلها تكون خالية من أي معلومات توضح للمستخدم أنها قد تتجسس على الهاتف، ولكن مع التحديث تظهر ثغرات في البرنامج تجعله قادرا على التجسس على معلومات المستخدم.













وأشار إلى أن كل التطبيقات والبرامج تتسابق لجمع معلومات عن سلوك المواطنين حتى تعطيهم محتوى تسويقي يتناسب مع اهتمامهم، مؤكدًا أن تطبيق التيك توك من أكثر التطبيقات التي تجمع معلومات عن المستخدم.