منهم تامر حسني وجورج وسوف.. فنانون طاردتهم شائعات الإصابة بكورونا

منذ ان ظهرت جائحة كورونا، والكثير من الشائعات تطال العديد من الفنانين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان مايخرج الفنانين عن صمتهم وينفوا تلك الشائعات.

ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز الفنانون الذين طاردتهم شائعة الإصابة بكورونا





تامر حسني

طمأن الفنان تامر حسني جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وانتشرت الشائعة عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنان للرد عليها، حيث نشر "حسني" عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "انستجرام " صورة، مكتوب عليها أنه بخير، ولكن هناك مواقع مزيفة تنشر شائعات".

أضاف مؤكدًا أنه إذا أصيب بأي مرض لن يخفي الأمر لأنه ليس عيبًا قائلًا: "على فكرة مش عيب لو تعبت، أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان؛ لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا، حتى لو مش حاسس بأي أعراض، وربنا يشفي الجميع، ويصلح حالنا".





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شريف منير

انتشتر عدد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنان شريف منير بفيروس كورونا ونقله الي مستشفى العزل

ولكن الحقيقة ان تلك الاخبار مجرد شائعة حسبما اكدت et بالعربي.

جوروج وسوف

نفى المطرب جورج وسوف ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب جورج وسوف: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جدًا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".

واحتل جورج وسوف، قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام عدد من عشاقه بنشر أغاني مختلفة له عبر "تويتر"، لتسلية أوقاتهم في الحظر، طالبين منه أن يقوم بعمل لايف يغني من خلاله.

احمد عيد

وطمأن الفنان احمد عيد جمهوره على حالته الصحية بعدما ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بكورونا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك": كلمنى أكتر من صديق بسبب أخبار متداولة على السوشيال ميديا عن صحتى، الأخبار دى غير صحيحة وأنا الحمد لله بخير، دى الصفحة الرسمية الوحيدة الموثقة وأى أخبار عنى هتكون هنا"

امير كرارة

وانتشرت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد إصابة الفنان أمير كرارة، بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إحدى الصفحات إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، ونشر صورة قديمة له كي تنتشر الشائعات وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسله الأخير الأختيار، وهي أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

أكدت الفنانة نجلاء بدر عدم إصابة أمير كرارة، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، حيث قالت :" امير كرارة زي الفل و الحمد لله .. ربنا يحفظنا جميعا .. وارحمونا من الإشاعات .. كفايه الأخبار الحقيقية مش محتاجين إشاعات بقى .. مش كده ولا ايه!!!".

محى اسماعيل

حرص الفنان الكبير محيي إسماعيل، على نفي الشائعات التي لاحقته بشأن إصابته بفيروس كورونا، وقال خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي": "أنا معنديش كورونا، أنا عندي مكرونة، أنا كويس وزي العفريت، كاتبين خبر إني عندي كورونا، وبقول للي بيكتب الحاجات دي إن قوة الحب أقوى من حب القوة، وأما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، مضيفا: "بقالهم سنتين بيكتبوا وفاة محيي إسماعيل، وليه منبقاش كويسين ونتطهر عشان ربنا يحبهم أكثر".





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