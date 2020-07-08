AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منهم تامر حسني وجورج وسوف.. فنانون طاردتهم شائعات الإصابة بكورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

منذ ان ظهرت جائحة كورونا، والكثير من الشائعات تطال العديد من الفنانين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان مايخرج الفنانين عن صمتهم وينفوا تلك الشائعات.


ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز الفنانون الذين طاردتهم شائعة الإصابة بكورونا


تامر حسني


طمأن الفنان تامر حسني جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وانتشرت الشائعة عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنان للرد عليها، حيث نشر "حسني" عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "انستجرام " صورة، مكتوب عليها أنه بخير، ولكن هناك مواقع مزيفة تنشر شائعات".


أضاف مؤكدًا أنه إذا أصيب بأي مرض لن يخفي الأمر لأنه ليس عيبًا قائلًا: "على فكرة مش عيب لو تعبت، أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان؛ لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا، حتى لو مش حاسس بأي أعراض، وربنا يشفي الجميع، ويصلح حالنا".


إقرأ أيضا :نهال عنبر: على الزوج والزوجة التفاهم في تربية الأبناء.. فيديو


شريف منير


انتشتر عدد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنان شريف منير بفيروس كورونا ونقله الي مستشفى العزل


ولكن الحقيقة ان تلك الاخبار مجرد شائعة حسبما اكدت et بالعربي.


جوروج وسوف


نفى المطرب جورج  وسوف ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.


وكتب جورج وسوف: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جدًا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".


واحتل جورج وسوف، قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام عدد من عشاقه بنشر أغاني مختلفة له عبر "تويتر"، لتسلية أوقاتهم في الحظر، طالبين منه أن يقوم بعمل لايف يغني من خلاله.


احمد عيد


وطمأن الفنان احمد عيد جمهوره على حالته الصحية بعدما ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بكورونا.


وكتب عبر حسابه على فيسبوك": كلمنى أكتر من صديق بسبب أخبار متداولة على السوشيال ميديا عن صحتى، الأخبار دى غير صحيحة وأنا الحمد لله بخير، دى الصفحة الرسمية الوحيدة الموثقة وأى أخبار عنى هتكون هنا"


امير كرارة


وانتشرت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد إصابة الفنان أمير كرارة،  بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إحدى الصفحات إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، ونشر صورة قديمة له كي تنتشر الشائعات وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسله الأخير الأختيار، وهي أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.


أكدت الفنانة نجلاء بدر عدم إصابة أمير كرارة، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك"، حيث قالت :" امير كرارة زي الفل و الحمد لله .. ربنا يحفظنا جميعا .. وارحمونا من الإشاعات .. كفايه الأخبار الحقيقية مش محتاجين إشاعات بقى .. مش كده ولا ايه!!!".


محى اسماعيل


حرص الفنان الكبير محيي إسماعيل، على نفي الشائعات التي لاحقته بشأن إصابته بفيروس كورونا، وقال خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي": "أنا معنديش كورونا، أنا عندي مكرونة، أنا كويس وزي العفريت، كاتبين خبر إني عندي كورونا، وبقول للي بيكتب الحاجات دي إن قوة الحب أقوى من حب القوة، وأما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، مضيفا: "بقالهم سنتين بيكتبوا وفاة محيي إسماعيل، وليه منبقاش كويسين ونتطهر عشان ربنا يحبهم أكثر".


مش قادر أتكلم أعذروني وادعولي بالصبر.. أول تعليق من حمادة هلال بعد وفاة والدته



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. النجوم يدعون لـ رجاء الجداوي بالشفاء.. و أمير كرارة يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

أخبار الفن| حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا.. أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

لمصلحة مين.. أحمد صلاح حسني يرد على شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا

نشرة الفن.. أحمد صلاح حسني يرد على شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا.. ظهور محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

أمير كرارة يتصدر جوجل بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

بعد ضم طاهر محمد طاهر..أمير توفيق ثعلب صفقات الأهلي الجديد

100 مليون جرعة في 2021.. شركة كندية تطور أول لقاح نباتي لمرضى كورونا

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

شكري: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي.. ويجب الوقوف أمام الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي

AdvertisementS

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد تراجع الإصابات..كيف انتصرت هالة زايد على خبراء السوشيال ميديا فى معركة كورونا ؟

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

نشرة المرأة والصحة.. اختراع كمامة شفافة تمكن الصم من قراءة الشفاه.. أدلة جديدة حول انتقال فيروس كورنا عبر الهواء.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور على البحر