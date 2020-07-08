بدأ اليوم.. صحة الدقهلية توضح تفاصيل الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالمحافظة |فيديو

أكد سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان مديرية الصحة اتخذت الاستعدادات اللازمة للكشف على الراغبين في الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وأضاف مكي خلال تصريحات لفضائية ten أن هناك ٤ مستشفيات مخصصة للكشف الطبي بالمحافظة وهى المنصورة الدولي ودكرنس وطلخا وميت غمر .
وأوضح وكيل الصحة بالدقهلية أن الكشف الطبي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة السابعة مساء.
وأشار سعد مكي إلى أن الكشف بدأ من اليوم ويستمر حتى يوم الخميس ١٦ يوليو لمن يرغب في الترشح مؤكدا ان الأطقم الطبية في انتظار كافة المرشحين ويتم اتباع كافة الإجراءات الإحترازية.