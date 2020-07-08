المغرب يعلن عودة فتح المطارات الأسبوع المقبل

أعلن المغرب فتح منافذه البحرية ومطاراته لسفر المواطنين والمقيمين الأجانب اعتبارا من 14 يوليو الجاري، بعدما انخفضت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ووضع المغرب، اليوم الأربعاء، شروطا لدخول المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عائلاتهم إلى البلاد، حيث يتعين على كل المسافرين قبل صعود الطائرة تقديم اختبار الكشف (PCR) لايقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي، وهي الاختبارات التي تكشف وجود فيروس كورونا المستجد في جسم الانسان.

واغلق المغرب حدوده البحرية والجوية، يوم 19 من شهر مارس الماضي وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن السعي الأساسي لبلاده لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة لجائحة كوفيد19 في المرحلة المقبلة، هو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستمرار في اليقظة لحماية صحة المواطنين.





وأوضح العثماني، أن الحكومة المغربية تراهن على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لتجاوز مختلف الآثار التي تسببت فيها الجائحة، مع الاستمرار في اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين وتفادي وقوع أي انتكاسة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.







