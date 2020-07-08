محمد صلاح يتألق.. ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين في الدوري الإنجليزي

حاول بعد ذلك لاعبو برايتون تقليص الفارق، واستطاعوا هز شباك ليفربول في الدقيقة 20 عن طريق لاعبهم تراوسورد، لكن اللاعب كان في موقف تسلل ولم يتم احتساب الهدف.



