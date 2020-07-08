محمد صلاح يتألق.. ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين في الدوري الإنجليزي

أنهى نادي ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام نظيره نادي برايتون أند هاف ألبيون، متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي .
افتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من زميله نابي كيتا بعد خطأ في دفاعات برايتون، ليسجل هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم
وفي الدقيقة الثامنة أضاف جوردان هندرسون الهدف الثاني ليفربول في شباك برايتون، بعد تمريرة من محمد صلاح، الذي سجل الهدف الأول قبله بدقيقتين.
حاول بعد ذلك لاعبو برايتون تقليص الفارق، واستطاعوا هز شباك ليفربول في الدقيقة 20 عن طريق لاعبهم تراوسورد، لكن اللاعب كان في موقف تسلل ولم يتم احتساب الهدف.
تراوسورد أصر على هز شباك ليفربول، وهو ما نجح فيه بالفعل هذه المرة بشكل صحيح، في الدقيقة 45 بعد عرضية رائعة من زميله ليمبتي، حولها في شباك أليسون معلنًا عن الهدف الأول لفريقه، ومنهيًا النصف الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.
ووقف لاعبو برايتون للتصفيق للاعبي ليفربول، بعد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات، وهو إجراء يقوم به الفرق التي تواجه بطل المسابقة قبل انتهاء الدوري تكريمًا له، وهو الأمر الذي فعله لاعبو مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل ذلك.
وجاء تشكيل نادي ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ويليامز
خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون - فينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح - أوكسليد شامبرلين - روبرتو فيرمينو
ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، وهو حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج قبل نهايته بالفعل، أما نادي برايتون، فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.