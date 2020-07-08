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رياضة

قبل لقاء الليلة.. أبرز أرقام محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يواجه فريق ليفربول منافسه برايتون اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

واشترك محمد صلاح بخمسة أهداف خلال 5 مباريات شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون بالبريميرليج منذ انضمامه لصفوف الريدز، حيث سجل النجم المصري ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق الريدز الفوز على برايتون فى جميع المواجهات الخمسة التى شارك فيها ضد منافسه بالدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدفا فى المواجهة الأولى ضد برايتون في الدور الأول لموسم 2017-2018، والتي حسمها الريدز بنتيجة 5-1، ثم في الدور الثاني سجل هدفا وصنع مثله ليكتسح ضيفه برباعية نظيفة.

ويغيب عن مباراة برايتون ضد ليفربول المدافع جويل ماتيب وديان لوفرين من الريدز بعد تعرضهما للإصابة. 

علي جانب اخر يحاول فريق برايتون الخروج بنتيجة ايجابية في ظل الوضع السئ الذي يمر به وتدهور النتائج مما جعله مهدد بالهبوط للقسم الثاني. 

وحصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي -لأول مرة منذ 30 عاما- بعد نجاحه في وقف حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق بينهما إلى 23 نقطة في الصدارة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 89 نقطة بينما يأتي برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.
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