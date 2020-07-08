قبل لقاء الليلة.. أبرز أرقام محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول منافسه برايتون اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



واشترك محمد صلاح بخمسة أهداف خلال 5 مباريات شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون بالبريميرليج منذ انضمامه لصفوف الريدز، حيث سجل النجم المصري ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.





وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق الريدز الفوز على برايتون فى جميع المواجهات الخمسة التى شارك فيها ضد منافسه بالدوري الإنجليزي.





وصنع محمد صلاح هدفا فى المواجهة الأولى ضد برايتون في الدور الأول لموسم 2017-2018، والتي حسمها الريدز بنتيجة 5-1، ثم في الدور الثاني سجل هدفا وصنع مثله ليكتسح ضيفه برباعية نظيفة.