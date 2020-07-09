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فن

أخبار الفن.. الموت يفجع مصطفى قمر.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:57 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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نبيل العدوى - محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تراجع المخرج عمرو سلامة عن تصريحاته التي قالها عام 2014 الداعمة للحرية الجنسية، حيث كان يرى أنها السبيل في انخفاض عدد المتحرشين في مصر.

أعلن الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن وفاة ابن عمه «سامح قمر»، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، مكتفيًا بالدعاء للمتوفى. 

كتبت ناهد شاكر - ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، منشورًا ناريًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هاجمت فيه الشامتين في وفاة الفنانة رجاء الجداوي. 

أعلن المطرب سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عن موعد طرح أغنيته الجديدة، وذلك عقب تأجيلها.

أعلنت النجمة نيللى كريم عن اقتراب عرض مسلسلها الجديد "نمرة اتنين"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة.

انتشر عدد من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنان شريف منير بفيروس كورونا ونقله الي مستشفى العزل، ولكن الحقيقة ان تلك الاخبار مجرد شائعة حسبما اكدت et بالعربي.

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