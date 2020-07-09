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يشجع على سرعة الإبلاغ.. عميد كلية حقوق سابق يكشف أهمية مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف ثروت عبد العال عميد كلية  الحقوق السابق بجامعة أسوان،  الهدف من مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي  الذي وافقت عليه الحكومة.

وقال ثروت عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  المشرع أراد حماية المجني عليهن  والحفاظ على سمعتهن وتشجيعهن  على سرعة الإبلاغ عن تلك النوعية من الجرائم .

وأضاف ثروت عبد العال:"  بعض الفتيات يخشون إبلاغ السلطات بتعرضهن لتلك الجرائم ولكن الحكومة وافقت على مشروع قانون  سرية بيانات  المجني عليهن  في جرائم التحرش من اجل الحفاظ على سرية بياناتهم".

وتابع ثروت عبد العال:"   يسمح بإنشاء ملف فرعي أثناء التحقيق في قضية التحرش   ولا يتاح للرأي العام الإطلاع على البيانات المتواجدة في ملف التحقيقات الفرعي الذي يحتوى على بيانات الفتيات".

وأكمل ثروت عبد العال:"  تلك البيانات المتواجدة في الملف الفرعي لا تضم على  الملف الرئيسي للقضية من اجل الحفاظ على سمعة المجني عليهم ".
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