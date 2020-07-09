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رياضة

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب محمد جودة، نجم فريق الاهلي السابق، عن سعادته بـ ذكرى تتويج النادي بـ لقب نادي القرن عام 2000؛ في ظل احتفال الزمالك اليوم، الخميس، بـ اللقب عقب قرار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، باعتبار الفريق الأبيض نادي القرن الحقيقي.

ونشر محمد جودة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لـ صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وهو يحمل جائزة نادي القرن المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".


وعلق محمد جودة "من غير تعصب وبمنتهى الأدب والاحترام أنا عايز أقول حاجة بعد إذن حضراتكم أنا كنت من ضمن التشكيلة الأساسية التي لعبت مباراة القرن أمام ريال مدريد، وأقسم بالله يمكن أكون من ضمن كتير من اللعيبة والجماهير اللى لقب القرن الأفريقى عدى عليها عادى جدا، بس الواحد محسش بحلاوة وقيمه اللقب ده غير اليومين دول بجد، شكرا انكم عرفتونا أن اللقب ده غالى أوى كده".

يجهز مسئولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مفاجآت لإعلانها لـ جماهير الزمالك؛ وذلك أثناء الاحتفالية المنتظرة اليوم الخميس.
 
ويقيم مسئولو الزمالك اليوم احتفالية خاصة بنادي القرن الأفريقي، والتي يعتبر مسئولو الزمالك، النادي الأبيض، هو البطل الحقيقي لها.

وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات سابقة، أنه بالأمر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا إلى أن يوم 9 من شهر يوليو سيكون يومًا للاحتفالية كل عام بالنادي.

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