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رياضة

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن إتمام صفقة طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون الي القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعلن امير توفيق  اليوم عن ضم اللاعب بعد الحصول علي توقيعه لمدة خمسة مواسم.

وقامت إدارة الأهلي بتصوير اللاعب بتي شيرت النادي ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد وتم التوقيع رسميًا فيما بعد.

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