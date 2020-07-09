5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

بدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع خطة الإعداد للمرحلة الثانية للفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري وخوض الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا.









وذلك عقب عودته للقاهرة وظهوره في استاد مختار التتش وخضوعه للمسحة الطبية بجانب لاعبي الفريق الأول.









ومع عودة فايلر، فإن هناك خمسة ملفات ساخنة سيبدأ المدير الفني العمل عليها، أولها الاستعداد لاستئناف المسابقات المحلية والقارية حيث يحتاج الفريق لعمل كبير بسبب توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة، والملف الثاني هو الصفقات الجديدة التي طلب التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق، حيث تم حسم ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل عشرين مليون جنيه، بجانب بعض الامتيازات الأخرى لذئاب الجبل، ووقع اللاعب على عقود تربطه بالقعلة الحمراء لمدة خمسة مواسم.









كما طلب فايلر ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد، بجانب جاسكون موليكا من مازيمبي، وهناك محاولات لضم باهر المحمدي من الإسماعيلي برغم غلق الملف في وقت سابق بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من قبل مسئولي الدراويش.









أما الملف الثالث الذي ينتظر كلمة الحسم بالنسبة لفايلر هو أمر المعارين، حيث كشف عضو بالجهاز الفني أن هناك استقرارا على عودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق للأهلي بداية من الموسم المقبل، لكن حدث تغيير بعض الشيء في موقف محمد شريف، حيث إنه في حالة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي بجانب طاهر محمد طاهر، فإن الاتجاه الأقرب هو إعارته من جديد.









واستقر فايلر على إعارة كل من باسم علي وصلاح محسن ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان ومحمد عبد المنعم لموسم آخر ليحصلوا على فرصة المشاركة أساسيًا قبل الحكم النهائي عليهم.









والملف الرابع الذي ينتظر كلمة فايلر هو مجموعة اللاعبين الذي لا يرغب في بقائهم الموسم المقبل، خاصة أن موسم القيد سيتم فتحه في شهر أغسطس بعيدًا عن استمرار مسابقة الدوري الحالي.









وقال عضو بالجهاز الفني إن فايلر يوافق بشكل مبدئي على رحيل جيرالدو مع إعارة محمود وحيد لمنحه الفرصة في المشاركة بجانب إمكانية الموافقة على إعارة أحمد الشيخ حال وصول عرض مناسب.









ويعد الملف الخامس شائكا إلى حد كبير، حيث يتعين حسم موقف صالح جمعة والمغربي وليد ازارو، خاصة أنه تردد موافقة المدير الفني على عودتهما بعدما شارك الأول بالفعل في التدريبات الجماعية.









وأوضح عضو الجهاز الفني أن صالح جمعة لديه فرصة ثمينة يجب أن يحافظ عليها، بينما أزارو لم يحسم موقفه بعد حتى الآن، وإن كان هناك تغيير ملحوظ في تفكير فايلر.



