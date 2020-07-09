شاهد.. ميدو يشارك جمهوره صورة برفقة عائلته عبر إنستجرام

نشر أحمد حسام ميدو صورة جديدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".









وظهر ميدو برفقة زوجته وابنه وعلق قائلا: "عائلتي".









وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: "ربنا يحفظكم بحفظه، حلوين اوي، أ‎حلى صباح عليك عالمي".









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يذكر أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، كشف عن رأيه في تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.









وقال ميدو، خلال تصريحاته في برنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة جدًا، وخاض تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا، وعاد للمقاولون العرب وقدم مستويات طيبة جدًا معه، وكان يضع قدمه مع المنتخب قبل الإصابة".









وأضاف: "مبروك للأهلاوية انضمام لاعب أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الأهلي، طاهر مثقف بشكل كبير جدًا، وهذا أصبح عنصرا هاما جدًا في التعاقد مع أي لاعب، جمعني به أكثر من لقاء، وشممت فيه رائحة اللاعب صاحب العقلية المتزنة، وهو يمتلك شخصية جيدة".







