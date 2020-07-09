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أخبار العالم

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة الوطية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشر نشطاء ليبيون شريط فيديو جديد لمعدات عسكرية ثقيلة تركية كانت في طريقها إلى قاعدة الوطية بالعاصمة طرابلس

ويظهر من شريط الفيديو النتشر، حجم المعدات المرسلة إلى الوطية، عقب القصف الذي تعرضت له القاعدة، ما أسفر عن تدمير نظام الدفاع الجوي التركي في القاعدة. 

وأفادت قناة "العربية" بأن تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة بالعاصمة الليبية نحو قاعدة الوطية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق غير الشرعية والموالية لتركيا. 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش "يتوقع هجومًا تركيًّا في أي وقت"، مشددًا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء". 

وأوضح "المسماري"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة". 

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات". 

كانت قاعدة الوطية العسكرية الواقعة على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس قد تعرضت لقصف جوي ليل السبت. 
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