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أخبار العالم

ليبيا.. تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة نحو قاعدة الوطية

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، بأن تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة بالعاصمة الليبية نحو قاعدة الوطية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق غير الشرعية والموالية لتركيا. 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش "يتوقع هجومًا تركيًّا في أي وقت"، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وأوضح "المسماري"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة".

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات". 

كانت قاعدة الوطية العسكرية الواقعة على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس قد تعرضت لقصف جوي ليل السبت.

واتّهمت حكومة الوفاق طائرات مجهولة بقصف القاعدة، من دون أن تقدّم تفاصيل عن الطائرات التي شنّت الهجوم وماهيّة الأهداف، وأشارت تقارير إلى أن الغارات استهدفت منظومات دفاع جوي تركية.
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