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تعليم

بمدينة رعاية طالبات جامعة القاهرة.. بدء استقبال طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
بدأت مدينة رعاية الطالبات، والمدينة الجامعية بالجيزة طلاب وطالبات جامعة القاهرة، من طلاب الفرق النهائية، استعدادًا لبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق في 12 من يوليو الجاري.

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واستقبلت مدن جامعة القاهرة بداية من الأمس تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى 25 أغسطس وذلك لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا، واستقبلت المدن اليوم طلاب ٤ كليات هم "الهندسة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآثار" ، وطبقًا للجدول المعلن، تستقبل المدن الجامعية طلاب ثلاث كليات هي "التربية النوعية، العلوم، التمريض"

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم في غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.
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