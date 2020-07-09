mercedes x class2020 سيارة فريدة من نوعها.. صور

حينما تسمع اسم مرسيدس يخطر على ذهنك السيارة الفارهة المميزة التي تحتوي على العديد من المزايا 2020 mercedes x class ، وتطلق العنان لخيالك لتصور تصميم الهيكل ومقصورة القيادة وحجم الإطارات، فمرسيدس حفرت لنفسها مكانًا في قلوب وعشاق السيارات.





لذلك يقدم موقع صدى «البلد الإخباري» أبرز المعلومات حول تلك السيارة:

تتمتع سيارة 2020 mercedes x class ، بهيكل قوي يحتوي على مصدًا قويا ضد الصدمات ومصابيح وغطاء وقود جديد ومصد خلفي مدهش.

اعتمدت سيارة2020 mercedes x class على تصميم إطارات تتناسب مع السيارة وهي عبارة عن عجلات من الالمنيوم مقاس 18 بوصة.

لم تكتف السيارة بذلك، بل تحتوي على لوحة انزلاق أمامية، ومجموعة شريط ضوء LED على السطح، ودرجات جانبية مخصصة وشريط للحوض الخلفي.

تنفرد مرسيدس من الداخل بمقاعد من جلد الأسود، ومقصورة قيادة رياضية، كما تم تعديل جهاز التعليق الذي أصبح شبه جديد وتم من خلاله رفع ارتفاع الركوب بمقدار 100 مم.





تأتي الشاحنة أيضًا بنظام عادم مميز إذا لم يعجب العملاء بهذا التصميم الخاص ، فيمكنهم اختيار الأجزاء التي يريدونها من Pickup Design ولديهم أيضًا خيار تحديد الأجزاء الداخلية حسب أذواقهم الفردية.





يذكر أنه تم تعديل هذه أكس كلاس من مرسيدس بشكل شامل من خلال شركة كارلكس ديزاين Carlex Design وأطلق عليها اسم إي أكس واي اكستريم Exy Extreme +. وهي تشمل مجموعة كبيرة من التعديلات الخارجية والداخلية والميكانيكية لتحسين هذه البيك أب على الطرق الوعرة مع جعلها تبدو أكثر عدوانية.



