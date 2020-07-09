وسط إجراءات وقائية ضد كورونا .. بيت الشعر بالأقصر يستأنف نشاطاته

أعلن الشاعر حسين قباحي مدير بيت الشعر بالاقصر عن استئناف بيت الشعر نشاطاته وامسياته وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.









وقال " قباحي" انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية قدم بيت الشعر بالأقصر نشاطاته وأمسياته التي حظيت باهتمام كبير ومتابعات واسعة عبر منصات التواصل و الوسائط الالكترونية و كان رائدًا ومبادرًا في استخدامها تعويضًا عن وقف الأنشطة داخل القاعات و تمشيًا مع التعليمات المنظمة للعمل في ظل انتشار جارحة كورونا .





وأوضح " قباحي " أن بيت الشعر بالأقصر خلال تلك الفترة قدم سبع عشرة أمسية شعرية و ندوة شارك فيها قرابة السبعين شاعرًا و ناقدًا من مصر وبعض البلدان العربية.









واشار الى انه بالامس استأنف بيت الشعر نشاطه الثقافي داخل قاعاته من جديد بعد انقطاعه بسبب جائحة كورونا، حيث كان الجمهور على موعد مع الشعراء :" أحمد العراقي _ الحسين خضيري _ بكري عبد الحميد _ محمد جاد المولى _ محمود مرعي " .









وأضاف " قباحي " انه في الجزء الأول من الأمسية تم عقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي ووجه القباحي خلال الندورة الدعوة لكل النقاد والباحثين للمشاركة في الجائزة التي تعنى بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.









وأكد " قباحي " أن بيت الشعر بالاقصر سوف تقام به الامسية القادمة يوم الاربعاء القادم ويقدم فيها الشعر الشعراء : " عبد الرسول عبد الحاكم، النوبي عبد الراضي، النوبي الجنابي، علي حسان، محمد المتيم " .