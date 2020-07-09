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أخبار العالم

قطر تسجل 557 إصابة جديدة بـ كورونا و97272 حالة شفاء

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت قطر اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس تسجيل 557 إصابة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الجائحة إلى 102,110 حالة.

وأشارت الصحة القطرية إلى ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا إلى 97272 حالة، بعد تسجيل 1165 حالة شفاء جديدة.


وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 142 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة ذكرت أنه لوحظ ارتفاع في عدد الإصابات بين العائلات وهو ما يدعو إلى زيادة الحيطة والحذر، لأن هذه المجموعة السكانية تضم أعلى نسبة من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة.
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