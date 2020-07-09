العثور على جثة طفلة مذبوحة بجوار شريط السكة الحديد فى نجع حمادي

عثر أهالي بنجع حمادي ، اليوم الخميس، على جثة طفلة مذبوحة بجوار شريط السكة الحديد بقرية الصياد.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا ، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بالعثور على جثة طفلة مذبوحة بجوار شريط السكة الحديد أمام قرية الصياد الواقعة بدائرة المركز.





تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لطفلة تدعى شهنده علي محمد، 5 أعوام، بها جرح قطعي في الرقبة، وجارى استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة اسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بنجع حمادى.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.اقـرأ أيضًا :