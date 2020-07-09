مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الهندسة بعد الحكم بسجنه فى أسيوط

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السادسة "تعليم " ، طعن طالب كلية الهندسة المفصول من الجامعة بعد سجنه وتخلفه عن أداء الامتحان ، ويطالب بعودته ، إلا أن الجامعة رفضت قيده مرة أخرى ، وألزمته المحكمة المصروفات.





وثبت لدي المحكمة ، أن الطالب كان قد أدي الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط – في العام الجامعي 1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001 ، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداء الامتحان , وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب .





ولما كان الطاعن قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد وتم حبسه عام ٢٠٠٢ ، وأفرج عنه ضمن عفو السادس من أكتوبر , ثم اعتقل سياسيا عام ٢٠٠٩ وأفرج عنه عام ٢٠١١ , ولما كان الثابت انه أفرج عن الطاعن عام ٢٠٠٤ بعد صدور قرار فصله ولم يتم اعتقاله إلا في في ٢٠٠٩ .



