مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الهندسة بعد الحكم بسجنه فى أسيوط

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السادسة "تعليم " ، طعن طالب كلية الهندسة المفصول من الجامعة بعد سجنه وتخلفه عن أداء الامتحان ، ويطالب بعودته ، إلا أن الجامعة رفضت قيده مرة أخرى ، وألزمته المحكمة المصروفات.
وثبت لدي المحكمة ، أن الطالب كان قد أدي الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط – في العام الجامعي 1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001 ، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداء الامتحان , وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب .
ولما كان الطاعن قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد وتم حبسه عام ٢٠٠٢ ، وأفرج عنه ضمن عفو السادس من أكتوبر , ثم اعتقل سياسيا عام ٢٠٠٩ وأفرج عنه عام ٢٠١١ , ولما كان الثابت انه أفرج عن الطاعن عام ٢٠٠٤ بعد صدور قرار فصله ولم يتم اعتقاله إلا في في ٢٠٠٩ .
ومن ثم كان حرا لمدة أربع سنوات من تاريخ الإفراج عنه من عقوبة السجن التي كان يؤديها وحتى اعتقاله سياسيا ، ومن ثم طول هذه المدة تعتبر قرينة علي علم الطاعن بقرار فصله خلالها ، وكان يجب عليه أن ينشط لإقامة دعواه بالطعن على قرار فصله خلال تلك المدة ، أما وإذ تراخي في إقامتها حتى تاريخ 19/9/2011، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.