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أخبار العالم

فرنسا تجري مناورات مشتركة مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السفارة الفرنسية لدى قبرص، اليوم الخميس، مشاركة فرنسا في مناورات مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط. بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عزمها إجراء مناورات عسكرية مع قبرص.

وتعتبر هذه المناورات هي الأولى من نوعها الأمر الذي دفع الجانب التركي للتنديد بالخطوة الأمريكية.

وتحتل تركيا من القسم الشمالي من قبرص، وهو ما يجعل العلاقات التركية القبرصية متوترة للغاية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن التعاون مع قبرص يهدف إلى تعزيز العلاقات الأمريكية مع شركائها الاقليميين لتعزيز الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.
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