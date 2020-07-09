AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب تيك توك.. شاهد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:19 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
مصطفى كرم

احتفل الفنان محمد رمضان من انتهاء تصوير كليبه الجديد الخاص بموقع الفيديوهات تيك توك.


ونشر محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير الكليب وعلق عليه قائلا "انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش، قريبا.. ثقة في الله نجاح".


وشارك محمد  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


مين نفسه يرجع الطيران.. محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو في الطائرة


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مشهد في البرنس .. روجينا توجه رسالة لـ محمد سامي .. شاهد

محمد رمضان يحتفل بتصدر البرنس الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب

يا ترى فدوى هتقتل مين؟.. روجينا تفجر مفاجأة لمتابعي مسلسل البرنس.. فيديو

عبر تيك توك.. أحمد زاهر يقلد مبروك عطية.. ونجلته تقلد متصلة.. فيديو

طلقها يا حسين.. أحمد زاهر يقلد الشيخ مبروك في تحد جديد عبر التيك توك

جاهزين؟.. محمد رمضان: النهاردة إطلاق أغنية "كورونا فيروس" على قناتي عبر اليوتيوب

ترشيحاتنا

إصابة أخصائي تأهيل نادي الزمالك بفيروس كورونا

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الهندسة بعد الحكم بسجنه فى أسيوط

ننشر نصوص المواد التى ينطبق عليها قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش وهتك العرض

ثمرة تفاح تغنيك عن فنجان القهوة.. ما السر ؟

وان شولدر.. ياسمين صبري بإطلالة تكشف جمالها برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف تفاصيل معاناته من أعراض كورونا لأكثر من 100 يوم لسبب غير معلوم

بعد التأكيد على انتقاله عبر الهواء.. 5 خطوات لضمان سلامة الطعام وخلوه من كورونا

اقتراح جديد للحد من تلف الأعضاء الناتج عن الإصابة بكورونا